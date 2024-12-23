ЦАХАЛ ликвидировал в Газе главу механизма внутренней безопасности ХАМАС

Израильские военные ликвидировали в Газе начальника механизма внутренней безопасности радикального движения ХАМАС Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека.

Израильские военные ликвидировали в Газе начальника механизма внутренней безопасности радикального движения ХАМАС Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Альбек находился в командном штабе, встроенном в комплекс, ранее служивший школой "Муса ибн Нусайр" в Дарадж-Туффе (район в южной части города Газа - ред.)", - говорится в заявлении.

По данным военных, Альбек был центральной фигурой в механизме безопасности и значимой фигурой в процессе принятия решений.

Уточняется, что механизм внутренней безопасности ХАМАС отвечает за безопасность высокопоставленных членов ХАМАС, предоставляя им укрытия для обеспечения продолжения их военной деятельности.

"ЦАХАЛ продолжит действовать против ХАМАС в защиту граждан Израиля", - резюмировали в ведомстве.