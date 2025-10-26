ЦАХАЛ ликвидировал трех членов "Хезболлах" в Ливане

Беспилотники ВВС Израиля атаковали по меньшей мере три автомобиля, принадлежавшие членам вооруженного крыла движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Naharnet.

По его информации, двое бойцов были убиты при ударах беспилотников в поселках Эль-Клейла и Эн-Накура, которые находятся в пограничном округе Тир на юге страны. Еще один полевой командир был выслежен и ликвидирован в Наби-Шите на востоке Ливана, где создан тренировочный лагерь отрядов движения и складируются боеприпасы.

По данным пресс-службы Армии Израиля, 25 октября при атаке беспилотника был убит военный руководитель "Хезболлах", который занимался восстановлением боеспособности отрядов к югу от реки Литани. Всего за два дня погибли шесть членов движения.

По данным МВД Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию страны. В результате атак и обстрелов ЦАХАЛ погибли 267 человек и пострадали 685, утверждает ведомство.