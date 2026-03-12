ЦАХАЛ ликвидировал командиров иранского ополчения в Ливане

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира и высокопоставленных членов иранского ополчения в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, командир "Дивизии имени имама Хосейна", действующего совместно с "Хезболлах", был убит вместе со своим заместителем и другими командирами в результате авиаудара в Ливане прошлой ночью.

По данным военных, командующий дивизии Али Мусаллам Табая был назначен на эту должность после того, как предыдущий командир был убит Израилем в октябре 2024 года.

"Это иранское подразделение Корпуса стражей исламской революции, задача которого атаковать Израиль с территории Ливана. В течение многих лет мы пытались обнаружить и уничтожить их. Прошлой ночью, когда они вели огонь по Израилю, они были уничтожены за считанные секунды", - заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир в видеообращении.

По данным Армии обороны Израиля, в результате вчерашнего авиаудара также погибли Джихад аль-Сафира, заместитель командира дивизии, Сагер аль-Хандаса, офицер по управлению беспилотными летательными аппаратами, и ряд других высокопоставленных командиров.