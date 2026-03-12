Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    ЦАХАЛ ликвидировал командиров иранского ополчения в Ливане

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 20:17
    ЦАХАЛ ликвидировал командиров иранского ополчения в Ливане

    Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира и высокопоставленных членов иранского ополчения в Ливане.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, командир "Дивизии имени имама Хосейна", действующего совместно с "Хезболлах", был убит вместе со своим заместителем и другими командирами в результате авиаудара в Ливане прошлой ночью.

    По данным военных, командующий дивизии Али Мусаллам Табая был назначен на эту должность после того, как предыдущий командир был убит Израилем в октябре 2024 года.

    "Это иранское подразделение Корпуса стражей исламской революции, задача которого атаковать Израиль с территории Ливана. В течение многих лет мы пытались обнаружить и уничтожить их. Прошлой ночью, когда они вели огонь по Израилю, они были уничтожены за считанные секунды", - заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир в видеообращении.

    По данным Армии обороны Израиля, в результате вчерашнего авиаудара также погибли Джихад аль-Сафира, заместитель командира дивизии, Сагер аль-Хандаса, офицер по управлению беспилотными летательными аппаратами, и ряд других высокопоставленных командиров.

    Эяль Замир Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) командиры ликвидация боевиков Ливан Радикальная группировка Хезболлах Корпус стражей исламской революции (КСИР)
    Ты - Король

    Последние новости

    20:38
    Фото
    Видео

    Грузовики с гумпомощью РФ отправились из Азербайджана в Иран - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    20:38

    Каш Патель: ФБР расследует обстоятельства стрельбы в университете Норфолка

    Другие страны
    20:22

    Сегодня третья ночь аль-Кадр

    Религия
    20:17

    ЦАХАЛ ликвидировал командиров иранского ополчения в Ливане

    Другие страны
    20:16

    Хайян Абдаль Гани: Ирак близок к подписанию соглашения об экспорте нефти через Джейхан

    Энергетика
    20:11

    СМИ: Вдова Али Хаменеи жива

    В регионе
    20:07

    Эрдоган вручил Гутерришу "Международную премию мира имени Ататюрка"

    В регионе
    20:00

    МИД Великобритании временно отозвало часть персонала из Ирака

    Другие страны
    19:47

    Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

    Другие страны
    Лента новостей