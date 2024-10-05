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ЦАХАЛ ликвидировал 400 боевиков "Хезболлах" в ходе операций на юге Ливана

ЦАХАЛ ликвидировал 400 боевиков "Хезболлах" в ходе операций на юге Ливана Израильская армия (ЦАХАЛ) уничтожила за пять дней наземных рейдов на юге Ливана 400 вооруженных радикалов движения "Хезболлах".
Другие страны
5 октября 2024 г. 15:41
ЦАХАЛ ликвидировал 400 боевиков Хезболлах в ходе операций на юге Ливана

Израильская армия (ЦАХАЛ) уничтожила за пять дней наземных рейдов на юге Ливана 400 вооруженных радикалов движения "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Ynet.

"Только в результате нынешнего маневра ликвидировано более 400 боевиков "Хезболлах", в том числе немало командиров рот и батальонов", - сказал источник.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о том, что за четыре дня наземных операций на юге Ливана были убиты 250 вооруженных радикалов "Хезболлах", в том числе 21 командир. В ведомстве уточнили, что среди командного состава "Хезболлах" были ликвидированы 5 командиров батальонов, 10 командиров рот и 6 командиров отделений.

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Версия на английском языке IDF assesses over 400 Hezbollah operatives killed in Lebanon ground op so far
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