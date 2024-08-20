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ЦАХАЛ ликвидировал 40 членов группировки ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал 40 членов группировки ХАМАС Израильские военные ликвидировали в ходе боев и ударами с воздуха 40 вооруженных радикалов в районе Телль-эс-Султан к западу от города Рафах на юге сектора Газа.
Другие страны
20 августа 2024 г. 16:18
ЦАХАЛ ликвидировал 40 членов группировки ХАМАС

Израильские военные ликвидировали в ходе боев и ударами с воздуха 40 вооруженных радикалов в районе Телль-эс-Султан к западу от города Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

Сообщается, что в ходе операции "также ликвидирована террористическая ячейка, вооруженная РПГ".

"Более того, за прошедшие сутки войска ЦАХАЛ уничтожили множество террористов и демонтировали множество объектов инфраструктуры в районе Хан-Юниса, включая пусковые площадки, с которых запускались снаряды в сторону израильской территории", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS-ın 40 üzvü öldürülüb

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