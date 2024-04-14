ЦАХАЛ: Иран запустил 350 снарядов по Израилю

Тегеран запустил 350 снарядов различных типов по Израилю, которые совместно несли порядка 60 тонн взрывчатки.
Как передает Report, с таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, отметив, что лишь "несколько ракет" долетели до территории еврейского государства и причинили "незначительный ущерб".
"Это могло нанести существенный ущерб", но "план Ирана провалился", сказал он.
Хагари добавил, что армия Израиля "все еще находится в состоянии повышенной готовности" и "регулярно проводит оценку ситуации".