ЦАХАЛ: Иран запустил 350 снарядов по Израилю

Тегеран запустил 350 снарядов различных типов по Израилю, которые совместно несли порядка 60 тонн взрывчатки.

Тегеран запустил 350 снарядов различных типов по Израилю, которые совместно несли порядка 60 тонн взрывчатки.

Как передает Report, с таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, отметив, что лишь "несколько ракет" долетели до территории еврейского государства и причинили "незначительный ущерб".

"Это могло нанести существенный ущерб", но "план Ирана провалился", сказал он.

Хагари добавил, что армия Израиля "все еще находится в состоянии повышенной готовности" и "регулярно проводит оценку ситуации".