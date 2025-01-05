ЦАХАЛ атаковал более 100 военных целей радикалов в Газе

Израильские военно-воздушные силы атаковали за последние дни более 100 военных объектов и ликвидировали десятки вооруженных радикалов по всей территории сектора Газа в ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы еврейского государства из палестинского анкла

Израильские военно-воздушные силы атаковали за последние дни более 100 военных объектов и ликвидировали десятки вооруженных радикалов по всей территории сектора Газа в ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы еврейского государства из палестинского анклава.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В течение выходных террористическая организация ХАМАС выпустила несколько ракет и снарядов из сектора Газа в сторону израильской территории. В ходе операции, основанной на разведданных, ВВС Израиля нанесли удары более чем по 100 террористическим целям по всему сектору Газа и уничтожили десятки террористов ХАМАС", - говорится в заявлении.

Кроме того, ЦАХАЛ "нанес удары по ряду пусковых установок", которые использовались для обстрелов израильской территории, добавили в пресс-службе. В армейском ведомстве отметили, что "перед ударами были приняты многочисленные меры для снижения риска нанесения вреда гражданским лицам".