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ЦАХАЛ атаковал более 100 военных целей радикалов в Газе

ЦАХАЛ атаковал более 100 военных целей радикалов в Газе Израильские военно-воздушные силы атаковали за последние дни более 100 военных объектов и ликвидировали десятки вооруженных радикалов по всей территории сектора Газа в ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы еврейского государства из палестинского анкла
Другие страны
5 января 2025 г. 13:48
ЦАХАЛ атаковал более 100 военных целей радикалов в Газе

Израильские военно-воздушные силы атаковали за последние дни более 100 военных объектов и ликвидировали десятки вооруженных радикалов по всей территории сектора Газа в ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы еврейского государства из палестинского анклава.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В течение выходных террористическая организация ХАМАС выпустила несколько ракет и снарядов из сектора Газа в сторону израильской территории. В ходе операции, основанной на разведданных, ВВС Израиля нанесли удары более чем по 100 террористическим целям по всему сектору Газа и уничтожили десятки террористов ХАМАС", - говорится в заявлении.

Кроме того, ЦАХАЛ "нанес удары по ряду пусковых установок", которые использовались для обстрелов израильской территории, добавили в пресс-службе. В армейском ведомстве отметили, что "перед ударами были приняты многочисленные меры для снижения риска нанесения вреда гражданским лицам".

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