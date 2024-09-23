ЦАХАЛ атаковал 1,3 тыс. целей "Хезболлах" по всему Ливану

Военно-воздушные силы Израиля нанесли за сутки удары по 1,3 тыс. военных объектов шиитского движения "Хезболлах" по всей территории Ливана.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли за сутки удары по 1,3 тыс. военных объектов радикального движения "Хезболлах" по всей территории Ливана.

Как передает Report, об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"ВВС сегодня атаковали около 1,3 тыс. террористических объектов террористической организации "Хезболлах" на всей территории Ливана", - сказал он.

"В рамках ударов были атакованы крылатые ракеты, достигающие дальности в сотни километров, тяжелые ракеты с боеголовкой около 1 тыс. кг, ракеты малой дальности и беспилотные летательные аппараты", - добавил Хагари.