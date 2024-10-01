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ЦАХАЛ: Атака Ирана не нанесла ущерба боеспособности ВВС Израиля

ЦАХАЛ: Атака Ирана не нанесла ущерба боеспособности ВВС Израиля Ракетная атака Ирана не нанесла серьезного ущерба Израилю, боеспособность ВВС страны не пострадала.
Другие страны
1 октября 2024 г. 23:35
ЦАХАЛ: Атака Ирана не нанесла ущерба боеспособности ВВС Израиля

Ракетная атака Ирана не нанесла серьезного ущерба Израилю, боеспособность ВВС страны не пострадала.

Как передает Report, об этом заявила представитель израильской армии Анна Уколова в своем Telegram-канале.

"Благодаря работе систем ПВО причинен минимальный ущерб. Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны. Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть - нет ущерба боеспособности ВВС. Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме", - сообщила она.

Отметим, что 1 октября Иран осуществил массированную ракетную атаку на Израиль. По данным Белого дома, по целям в Израиле было выпущено около 200 баллистических ракет. В связи с этим Ирак, Иордания и Ливан закрыли свое воздушное пространство.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu: İranın hücumu hava qüvvələrinin döyüş qabiliyyətinə zərər verməyib

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