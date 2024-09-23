ЦАХАЛ анонсировал удары по объектам "Хезболлах" в долине Бекаа в Ливане

Израильские военные готовятся в скором времени нанести удары по объектам движения "Хезболлах" в долине Бекаа на востоке Ливана и призывают местное население покинуть опасные районы.

Израильские военные готовятся в скором времени нанести удары по объектам движения "Хезболлах" в долине Бекаа на востоке Ливана и призывают местное население покинуть опасные районы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

"Мы готовимся в ближайшее время атаковать террористические объекты в долине Бекаа в Ливане. "Хезболлах" хранит там стратегическое вооружение в гражданских зданиях и использует население в качестве живого щита, сознательно подвергая его риску", - сказал он.