О нас

ЦАХАЛ анонсировал удары по объектам "Хезболлах" в долине Бекаа в Ливане

ЦАХАЛ анонсировал удары по объектам "Хезболлах" в долине Бекаа в Ливане Израильские военные готовятся в скором времени нанести удары по объектам движения "Хезболлах" в долине Бекаа на востоке Ливана и призывают местное население покинуть опасные районы.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 16:14
ЦАХАЛ анонсировал удары по объектам Хезболлах в долине Бекаа в Ливане

Израильские военные готовятся в скором времени нанести удары по объектам движения "Хезболлах" в долине Бекаа на востоке Ливана и призывают местное население покинуть опасные районы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

"Мы готовимся в ближайшее время атаковать террористические объекты в долине Бекаа в Ливане. "Хезболлах" хранит там стратегическое вооружение в гражданских зданиях и использует население в качестве живого щита, сознательно подвергая его риску", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Проходит первое заседание Милли Меджлиса VII созыва, в котором принял участие президент 
ФотоПроходит первое заседание Милли Меджлиса VII созыва, в котором принял участие президент 
23 сентября 2024 г. 12:03
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi