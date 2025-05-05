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ЦАХАЛ: 20 израильских истребителей атаковали объекты хуситов в Йемене

ЦАХАЛ: 20 израильских истребителей атаковали объекты хуситов в Йемене 20 израильских истребителей принимали участие в атаке на десятки объектов хуситов в Йемене, сбросив на них 50 боеприпасов.
Другие страны
5 мая 2025 г. 23:10
ЦАХАЛ: 20 израильских истребителей атаковали объекты хуситов в Йемене

20 израильских истребителей принимали участие в атаке на десятки объектов хуситов в Йемене, сбросив на них 50 боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Были атакованы десятки целей, в атаке участвовали 20 истребителей, было сброшено 50 боеприпасов", - говорится в заявлении.

Напомним, что 4 мая выпущенная йеменскими хуситами ракета взорвалась вблизи международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Израильская армия сообщила, что ракету не удалось перехватить, несмотря на многочисленные попытки. В результате инцидента пострадали восемь человек.

Хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что силы повстанцев атаковали аэропорт гиперзвуковой баллистической ракетой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал принять ответные меры.

Йеменские хуситы возобновили регулярные обстрелы Израиля после срыва перемирия в секторе Газа. Повстанцы неоднократно заявляли, что наносят удары ракетами и беспилотниками по израильской территории в знак солидарности с палестинцами.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin 20 qırıcısı Yəməndə husilərin hədəflərinə hücum edib

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