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CAGE: Франция планирует создать "исламофобский" раздел своей Индо-Тихоокеанской стратегии

CAGE: Франция планирует создать "исламофобский" раздел своей Индо-Тихоокеанской стратегии Франция собирает информацию об индийской мусульманской общине и могла бы использовать ее для разработки исламофобского раздела своей стратегии “Индо-Тихоокеанский регион".
Другие страны
29 февраля 2024 г. 17:44
CAGE: Франция планирует создать исламофобский раздел своей Индо-Тихоокеанской стратегии

Франция собирает информацию об мусульманской общине Индии, что будет использовано для разработки "исламофобского" раздела своей стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете за январь британской независимой правозащитной организации CAGE.

Автор напоминает, что в конце января президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Индию с целью укрепления связей в области безопасности. Во время визита Макрон подтвердил готовность Франции поддержать заявку Индии на получение статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

"В настоящее время изучаются условия этого партнерства, поскольку Франция собирает информацию об индийской мусульманской общине, что может быть использовано для разработки исламофобского раздела своей Индо-Тихоокеанской стратегии, что вскоре будет запущено", - подчеркивается в публикации.

В отчете также говорится, что новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который будучи министром образования запретил ношение абайи в государственных школах, закладывает основы следующего исламофобского закона, основываясь на принципе равноправия полов.

"Именно этот принцип в недалеком прошлом был использован в качестве оружия против мусульман: он оправдывал запрет на ношение хиджаба в государственных школах, запрет на ношение никаба в общественных местах, закрытие мечетей, отстранение имамов от занимаемых должностей или высылку с территории страны", - отмечает CAGE, добавляя ношение хиджаба в университетах может стать следующей мишенью правительства.

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Версия на азербайджанском языке CAGE: Fransa Hind-Sakit Okean strategiyası ilə bağlı "islamofobiya" bölməsi yaratmağı planlaşdırır

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