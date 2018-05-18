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    Бывший заместитель главы резидентуры ЦРУ в Баку стала директором этой структуры

    Она станет первой женщиной во главе ЦРУ

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сенат США в четверг утвердил кандидатуру Джины Хаспел на пост директора ЦРУ.

    Как передает Report со ссылкой на The New York Times, в ходе голосования ее поддержали 54 законодателя, 45 – выступили против.

    В настоящее время Хаспел исполняет обязанности главы разведведомства. До неё ЦРУ руководил Майк Помпео, ранее утверждённый госсекретарём США.

    В Баку Хаспел в конце 1990-х была заместителем руководителя местной резидентуры ЦРУ. Одновременно с этим она была заместителем главы американской резидентуры в Анкаре, хорошо изучив при этом турецкий язык.

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