Бывший агент ФБР признан виновным в сговоре с представителями армянской оргпреступности

Бывший спецагент ФБР признан виновным в получении взятки у адвоката, связанного с армянским представителем организованной преступности

Бывший спецагент ФБР Бабак Бруманд признан виновным в получении взятки у адвоката, связанного с армянским представителем организованной преступности.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство юстиции США, проживающий в штате Калифорния 56-летний Бабак Бруманд был признан виновным по одному пункту обвинения в сговоре, двум пунктам обвинения в подкупе государственного должностного лица и одному пункту обвинения в совершении денежных операций с имуществом, полученным в результате указанной незаконной деятельности.

Окружной судья США Р. Гэри Клаузнер назначил слушание по вынесению приговора на 30 января 2023 года.

Согласно законодательству США, Бруманду грозит установленное законом максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы в федеральной тюрьме за взяточничество, 10 лет лишения свободы за незаконные денежные операции и пять лет тюрьмы по обвинению в сговоре.

Судья распорядился заключить Бруманда под стражу.

Было установлено, что с января 2015 года по декабрь 2018 года Бруманд принимал наличные деньги, чеки, билеты на частный самолет, мотоцикл Ducati, проживание в отеле и другие ценные предметы на сумму по меньшей мере в 150 тысяч долларов от адвоката организованной преступной группировки, проходящего в судебных документах под инициалами "Е.С.".

Спустя некоторое время после начала получения взяток, адвокат попросил Бруманда проверить в базе данных ФБР информацию о Левоне Терменджяне, армянском представителе организованной преступности. Выяснилось, что в январе 2015 года Бруманд неоднократно просматривал конфиденциальное уголовное дело ФБР в отношении Терменджяна.

Отметим, что Левон Терменджян, также известный как "Лев Аслан Дермен" в марте 2020 года был признан виновным федеральным судом штата Юта в отмывании денег на сумму 1 млрд долларов.