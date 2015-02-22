​Бывший президент Виктор Янукович пообещал вернуться в Украину

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Бывший президент Украины Виктор Янукович пообещал вернуться в Украину, как только появится возможность.

Как передает Report, в годовщину смены государственной власти в Украине экс-президент страны Виктор Янукович, который на тот момент занимал пост президента, а в настоящий момент находится в изгнании в России, дал интервью ведущим российским телеканалам.

Янукович рассказал, что уже не раз порывался вернуться на Украину, чтобы возглавить оппозицию, но ближайшее окружение было категорически против, поэтому он отложил эту идею, но не отказался от неё совсем. В настоящий момент экс-глава государства внимательно наблюдает за развитием событий со стороны.

"Как будет возможность вернуться, я вернусь и сделаю все, что в моих силах, чтобы облегчить жизнь людей", - пообещал Янукович.

Янукович также раскритиковал линию нынешнего правительства по части выполнения социальных обязательств и усилий по установлению мира на Донбассе. Действия сепаратистов на юго-востоке страны Янукович назвал "защитной реакцией".