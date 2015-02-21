Экс-президент Йемена освобожден из-под домашнего ареста

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Бывший президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади покинул пределы своего дворца, где он находился под домашним арестом.

Как сообщает Report со ссылкой на Рейтер, в субботу утром Хади впервые покинул пределы своего дворца, расположенного в столице страны Сане, где он провел несколько недель после захвата здания вооруженными боевиками из повстанческого движения "Ансар Алла" в конце января.

По данным агентства, в настоящее время бывший президент Йемена направляется на юг страны в город Аден, откуда он родом.

Ранее сообщалось со ссылкой на одного высокопоставленного дипломата, что Совбез ООН предоставил движению хуситов, контролирующих столицу страны и ряд других регионов "отсрочку в 15 дней для того, чтобы они пересмотрели свои позиции вплоть до освобождения из-под домашнего ареста президента Хади и членов правительства, а также перестали оккупировать органы государственной власти".