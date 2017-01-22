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    Бывший президент Гамбии Яйя Джамме покинул страну

    Ранее стало известно, что Джамме официально заявил об уходе со своего поста

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Бывший президент Гамбии 51-летний Яйя Джамме, проигравший выборы 1 декабря 2016 года, вечером 21 января улетел из страны на частном самолете.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

    По его сведениям, Джамме, находившийся у власти более 22 лет, прибыл в аэропорт Банжулы вместе с президентом Гвинеи Альфой Конде. Затем они сели в самолет. По данным агентства, Джамме будет временно находиться в столице Гвинеи - Конакри.

    Джамме правил страной с 1994 года и ушел в отставку на фоне давления со стороны Сенегала и международного сообщества.

    Ранее войска Сенегала вошли в Гамбию в рамках поддержки избранного президента Гамбии Адаме Барроу. Совбез ООН единогласно поддержал усилия стран Западной Африки по обеспечению передачи власти Барроу.

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