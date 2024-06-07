Бывший премьер Камеруна избран президентом 79-й сессии Генассамблеи ООН

Бывший премьер-министр Камеруна Филимон Янг избран президентом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется в сентябре этого года.

Бывший премьер-министр Камеруна Филимон Янг избран президентом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется в сентябре этого года.

Как передает американское бюро Report , голосование состоялось 6 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Генсек Антониу Гутерриш поздравил Янга с избранием и отметил, что действующий президент Генеральной Ассамблеи Деннис Фрэнсис (представитель Тринидада и Тобаго - ред.), "руководил работой Ассамблеи с непревзойденным дипломатическим мастерством".

"Он довел до сведения этой Ассамблеи потребности малых островных развивающихся государств и многое другое. Он сплотил государства ООН вокруг ряда вопросов, которые лежат в основе темы его президентства – "Мир, процветание, прогресс и устойчивость", - отметил А.Гутерриш.

Филимон Янг поблагодарил представителей африканских стран, которые проголосовали за его избрание президентом. Он отметил, что в течение срока полномочий в Ассамблее он будет достойно служить мировой общественности.