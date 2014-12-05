Бывший партнер Виктора Бута проведет пять лет в американской тюрьме

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Бывший деловой партнер Виктора Бута Ричард Аммар Чичакли приговорен судом Нью-Йорка к пяти годам тюремного заключения, передает Report со ссылкой на Reuters.

Имеющего двойное гражданство США и Сирии Чичакли признали виновным в мошенничестве, сговоре и попытке купить самолеты у компании США несмотря на санкции, введенные против него и Бута.

Заключение приговоренного закончится в 2018 году, поскольку он уже провел два года в предварительном заключении.

Задержанный в Таиланде в 2008 году российский бизнесмен Виктор Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США за контрабанду оружия.