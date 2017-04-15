Бывший генерал Асада обвинил правительство Сирии в сокрытии запасов химоружия

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Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Экс-генерал правительственной армии Сирии Захер ас-Сакат, дезертировавший из ее рядов в 2013 году, утверждает, что правительство Сирии сокрыло от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) несколько сотен тонн химического оружия.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

«Они сообщили только о 1300 тоннах (химоружия), но мы знали, что на самом деле у них было примерно вдвое больше...У них было не менее 2 тыс. тонн. Как минимум», — заявил ас-Сакат.

Нераскрытые запасы химоружия, по словам ас-Саката, включают в себя не только зарин, но и прекурсоры, способные нести заряд химоружия авиабомбы, а также химические боеголовки для ракет типа «Скад». Утверждается, что это оружие было вывезено в армейские пункты в горах близ г. Хомс, а также в город Джабла неподалеку от Тартуса.