Бывший американский сенатор Джим Уэбб объявил о вступлении в борьбу за пост президента США

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Бывший американский сенатор от штата Вирджиния (2007-2012), демократ Джим Уэбб объявил о намерении бороться за пост президента США на выборах 2016 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Уэбба, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"После многих месяцев размышлений, обдумывания и обсуждений я решил бороться за пост президента Соединенных Штатов", - отметил 69-летний политик, который является ветераном войны во Вьетнаме.

Таким образом, он стал пятым представителем Демократической партии, заявившем о своих президентских амбициях. Ранее о решении принять участие в борьбе за Белый дом заявили бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывший губернатор штата Род-Айленд Линкольн Чэффи и экс-губернатор штата Мэриленд Мартин О'Мэлли. Независимый сенатор от штата Вермонт Бернард Сандерс, формально не принадлежащий ни к одной из партий, также объявил, что претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, которая проведет свой предвыборный съезд в Филадельфии 25-28 июля 2016 года.

О вступлении в президентскую гонку на выборах 2016 года от Республиканской партии уже заявили, в частности, сенаторы Тед Круз, Рэнд Пол, Марко Рубио, экс-губернатор штата Арканзас Майк Хакаби, нейрохирург Бен Карсон, бывший сенатор от штата Пенсильвания Рик Санторум, экс-глава компании Hewlett-Packard Карли Фиорина, экс-губернатор Флориды Джеб Буш, миллиардер Дональд Трамп. При этом экс-губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки ранее объявил о приостановке своей кампании в связи с болезнью близкого родственника. Вопрос о том, кто именно станет официальным кандидатом от партии республиканцев на президентских выборах, окончательно будет решен на партийном съезде в Кливленде 18-21 июля 2016 года.