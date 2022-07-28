Бывшие республиканцы и демократы формируют третью партию в США

В США бывшие республиканцы и демократы создали новую политическую партию под названием Forward ("Вперед"), которая будет стремиться к тому, чтобы стать "третьей силой" в политической системе страны. Ее председателями станут бизнесмен и бывший кандидат в п

В США бывшие республиканцы и демократы создали новую политическую партию под названием Forward ("Вперед"), которая будет стремиться к тому, чтобы стать "третьей силой" в политической системе страны. Ее председателями станут бизнесмен и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, в ее формировании участвуют представители движений "Обнови Америку", "Вперед" и "Служить Америке", которые основаны выходцами из Республиканской и Демократической партий.

Новая партия является центрической и ставит своей целью "оживить справедливую, процветающую экономику" и "дать американцам больше возможностей на выборах, больше доверия к работающему правительству".

Стартовый бюджет партии составит 5 млн долларов. Новое политическое объединение планирует завершить регистрацию и участвовать вместе с республиканцами и демократам в выборах во всех 50 штатах в 2024 году.

Forward намерен обратиться к миллионам американцев, которые, как они утверждают, встревожены дисфункциональностью нынешней двухпартийной системы страны.

На данный момент в США помимо Республиканской и Демократической партий действуют почти 40 малых партий, которые не оказывают существенного влияния на политику.