Бывшие колонии Великобритании смогут чеканить собственные монеты

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Великобритания дала право своим заморским территориям и владениям чеканить монету номиналом в один фунт с собственным уникальным дизайном на реверсе

Как передаёт Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает пресс-служба парламента Соединенного Королевства.

«Это решение министры приняли в знак поддержки территорий и зависимых от Великобритании владений и гарантировали им, что они смогут извлечь выгоду от использования более защищенной новой 12-гранной монеты», – говорится в заявлении британского казначейства.

На реверсах региональных монет, как ожидается, появятся изображения, которые отражают культурное наследие и историю этих территорий. По мнению министров, это подчеркнет связь заморских владений с Лондоном.

В 2017 году Великобритания ввела в обращение 12-гранную монету в один фунт. В британских заморских владениях тем не менее до сих пор используются старые монеты, которые отличаются по размеру от новой.