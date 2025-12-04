Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Бывшему замминистра финансов Польши предъявлены обвинения в коррупции

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 14:46
    Бывшему замминистра финансов Польши предъявлены обвинения в коррупции

    Бывшему заместителю министра финансов Польши Конраду Р. предъявили обвинение в получении взяток за посредничество в урегулировании различных вопросов предпринимателей.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал пресс-секретарь министра - координатор специальных служб Яцек Добжиньский.

    "Бывшему заместителю министра финансов предъявлено обвинение в получении финансовой выгоды в обмен на посредничество в решении вопросов, связанных с различными предпринимателями. Общая сумма полученной им выгоды превышает 1,5 млн злотых (примерно $413,6 тыс. - прим. ред.). Расследование по этому делу, проводимое под надзором районной прокуратуры в Лодзи, ведут сотрудники Центрального Антикорупционного Бюро", - написал он.

    Конрад Р. (фамилия зне раскрывается - прим. ред.) занимал пост заместителя министра финансов в правительстве Беаты Шидло с 2015 по 2016 год. До 2020 года он был членом Национального совета развития при президенте Польши.

    Польша антикоррупционное бюро Минфин обвинения чиновник взятка
    Elvis

    Последние новости

    15:29

    АБР готов усилить поддержку Азербайджана в сфере "зеленого" и цифрового транспорта

    Инфраструктура
    15:26

    Пашинян: Мир с Азербайджаном привел к росту турпотока в Армению

    В регионе
    15:23

    Великобритания назначила первого военного атташе в Армению

    В регионе
    15:21

    МВФ утвердил для Армении новый кредит на сумму свыше $170 млн

    В регионе
    15:07

    Нетаньяху назначил своего военного секретаря директором Моссада

    Другие страны
    14:55

    Эксперт: цена золота может подняться до $4500 за унцию

    Бизнес
    14:52

    Заседание комиссии по прикаспийскому сотрудничеству состоится 8 декабря

    Другие страны
    14:51

    Байрамов и Даути обсудили возможности продвижения стратегического партнерства

    Внешняя политика
    14:49

    Суд над гражданами Армении продолжается выступлениями адвокатов обвиняемых

    Происшествия
    Лента новостей