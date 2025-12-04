Бывшему замминистра финансов Польши предъявлены обвинения в коррупции

Бывшему заместителю министра финансов Польши Конраду Р. предъявили обвинение в получении взяток за посредничество в урегулировании различных вопросов предпринимателей.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал пресс-секретарь министра - координатор специальных служб Яцек Добжиньский.

"Бывшему заместителю министра финансов предъявлено обвинение в получении финансовой выгоды в обмен на посредничество в решении вопросов, связанных с различными предпринимателями. Общая сумма полученной им выгоды превышает 1,5 млн злотых (примерно $413,6 тыс. - прим. ред.). Расследование по этому делу, проводимое под надзором районной прокуратуры в Лодзи, ведут сотрудники Центрального Антикорупционного Бюро", - написал он.

Конрад Р. (фамилия зне раскрывается - прим. ред.) занимал пост заместителя министра финансов в правительстве Беаты Шидло с 2015 по 2016 год. До 2020 года он был членом Национального совета развития при президенте Польши.