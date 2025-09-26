Бывшему директору ФБР предъявили обвинения
26 сентября, 2025
08:12
Бывшему директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию.
Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал CNN.
Джеймс Коми и бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан проходят по уголовному делу, касающемуся их участия в распространении в 2016 году теории о связях президента США Дональда Трампа с Россией, которая позже была опровергнута.
Экс-главе ФБР, как указывает телеканал Fox News, случае признания виновным может грозить тюремное заключение сроком до 5 лет.
