Бывшему директору ФБР предъявили обвинения

Бывшему директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал CNN.

Джеймс Коми и бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан проходят по уголовному делу, касающемуся их участия в распространении в 2016 году теории о связях президента США Дональда Трампа с Россией, которая позже была опровергнута.

Экс-главе ФБР, как указывает телеканал Fox News, случае признания виновным может грозить тюремное заключение сроком до 5 лет.