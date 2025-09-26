Keçmiş FTB direktoru həbs oluna bilər
- 26 sentyabr, 2025
- 08:43
Federal Təhqiqatlar Bürosunun keçmiş direktoru Ceyms Komi yalandan şahidlik və ədalət mühakiməsinə mane olmaqda ittiham olunur.
Bu barədə "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir.
Ceyms Komi və Mərkəzi Kəşfiyyatın İdarəsinin keçmiş direktoru Con Brennan 2016-cı ildə ABŞ prezidenti Donald Trampın Rusiya ilə əlaqələri haqqında sonradan ifşa edilən nəzəriyyənin yayılmasında rollarına görə cinayət işi ilə üzləşiblər.
"Fox News"un məlumatına görə, keçmiş FTB direktoru təqsirli bilinərsə, onu 5 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.
