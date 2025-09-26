İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Keçmiş FTB direktoru həbs oluna bilər

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 08:43
    Federal Təhqiqatlar Bürosunun keçmiş direktoru Ceyms Komi yalandan şahidlik və ədalət mühakiməsinə mane olmaqda ittiham olunur.

    Bu barədə "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir.

    Ceyms Komi və Mərkəzi Kəşfiyyatın İdarəsinin keçmiş direktoru Con Brennan 2016-cı ildə ABŞ prezidenti Donald Trampın Rusiya ilə əlaqələri haqqında sonradan ifşa edilən nəzəriyyənin yayılmasında rollarına görə cinayət işi ilə üzləşiblər.

    "Fox News"un məlumatına görə, keçmiş FTB direktoru təqsirli bilinərsə, onu 5 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.

    FTB Donald Tramp
    Бывшему директору ФБР предъявили обвинения

