Бывшего помощника Трампа обвинили в ненадлежащем обращении с секретной информацией

Большое жюри присяжных в штате Мэриленд предъявило обвинения бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону в ненадлежащем обращении с секретной информацией.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их информации, Болтон в электронной переписке мог делиться секретными данными с женой и дочерью. Газета New York Post в свою очередь отмечает, что покинув Белый дом, Болтон сознательно пересылал третьим людям материалы, связанные с вопросами внешней политики.

Президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о предъявлении Болтону обвинений, заявил журналистам, что только что узнал об этом, а также назвал своего бывшего помощника по нацбезопасности "плохим человеком".

Как информировала 24 сентября газета Politico со ссылкой на материалы суда, сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске у Болтона обнаружили секретные документы. Речь идет о материалах, касающихся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и "стратегических коммуникаций американского правительства". Некоторые документы помечены грифом "секретно" или "конфиденциально". Они были найдены в "офисе Болтона в центре Вашингтона". Обыски в доме и офисе Болтона прошли 22 августа. Были изъяты компьютеры и другие электронные устройства.