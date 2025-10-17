Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Бывшего помощника Трампа обвинили в ненадлежащем обращении с секретной информацией

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 01:52
    Бывшего помощника Трампа обвинили в ненадлежащем обращении с секретной информацией

    Большое жюри присяжных в штате Мэриленд предъявило обвинения бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону в ненадлежащем обращении с секретной информацией.

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

    По их информации, Болтон в электронной переписке мог делиться секретными данными с женой и дочерью. Газета New York Post в свою очередь отмечает, что покинув Белый дом, Болтон сознательно пересылал третьим людям материалы, связанные с вопросами внешней политики.

    Президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о предъявлении Болтону обвинений, заявил журналистам, что только что узнал об этом, а также назвал своего бывшего помощника по нацбезопасности "плохим человеком".

    Как информировала 24 сентября газета Politico со ссылкой на материалы суда, сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске у Болтона обнаружили секретные документы. Речь идет о материалах, касающихся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и "стратегических коммуникаций американского правительства". Некоторые документы помечены грифом "секретно" или "конфиденциально". Они были найдены в "офисе Болтона в центре Вашингтона". Обыски в доме и офисе Болтона прошли 22 августа. Были изъяты компьютеры и другие электронные устройства.

    Дональд Трамп Джон Болтон

    Последние новости

    02:17

    Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

    Финансы
    01:52

    Бывшего помощника Трампа обвинили в ненадлежащем обращении с секретной информацией

    Другие страны
    01:18

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    00:41

    Трамп надеется на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недель

    Другие страны
    00:36

    Белый дом внимательно изучает законопроект об усилении санкций против РФ

    Другие страны
    00:06
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с освобождением города Физули

    Внутренняя политика
    00:05

    Трамп переговорил с Орбаном по окончании беседы с Путиным - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:05

    Минуло пять лет со дня пятого ракетного обстрела армянами Гянджи

    Карабах
    00:00

    Сегодня пятая годовщина освобождения Физули от оккупации

    Карабах
    Лента новостей