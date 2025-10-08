Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 13:33
    Бюро Нацсобрания Франции отклонило предложение об импичменте Макрону

    Бюро Национального собрания - высший коллегиальный орган нижней палаты парламента Франции - отклонило предложение левой оппозиции о запуске процедуры импичмента президента Эмманюэля Макрона.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro.

    Причиной отказа объясняется отсутствие оснований для принятия к рассмотрению запроса об импичменте Макрону, внесенного левой партией "Неподчинившаяся Франция", собравшей подписи 104 депутатов.

    Досрочное прекращение полномочий президента Франции в случае невыполнения им своих обязанностей предусматривает 68-я статья Конституции. Инициаторам импичмента необходимо на первом этапе собрать подписи 58 депутатов.

    Эмманюэль Макрон импичмент Национальное собрание
    Makrona qarşı impiçment təşəbbüsü keçməyib

