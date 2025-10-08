Бюро Нацсобрания Франции отклонило предложение об импичменте Макрону
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 13:33
Бюро Национального собрания - высший коллегиальный орган нижней палаты парламента Франции - отклонило предложение левой оппозиции о запуске процедуры импичмента президента Эмманюэля Макрона.
Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro.
Причиной отказа объясняется отсутствие оснований для принятия к рассмотрению запроса об импичменте Макрону, внесенного левой партией "Неподчинившаяся Франция", собравшей подписи 104 депутатов.
Досрочное прекращение полномочий президента Франции в случае невыполнения им своих обязанностей предусматривает 68-я статья Конституции. Инициаторам импичмента необходимо на первом этапе собрать подписи 58 депутатов.
Последние новости
14:02
Премьер Азербайджана примет участие в форуме "Шелковый путь" в ТбилисиВнешняя политика
13:57
Названы лауреаты на Нобелевскую премию по химииНаука и образование
13:55
Фото
Азербайджан обсудил создание совместного венчурного фонда с бизнес-клубом из СШАИКТ
13:48
Сахиба Гафарова: Торговые отношения Азербайджана и Хорватии продолжают растиМилли Меджлис
13:33
Бюро Нацсобрания Франции отклонило предложение об импичменте МакронуДругие страны
13:29
Мартин Купка: Чехия готова поставить трамваи и поезда для БакметрополитенаИнфраструктура
13:29
Спикер: Хорватия высоко оценивает экономические достижения АзербайджанаВнешняя политика
13:27
Страны ОТГ поддержали инициативу создания Форума устойчивых городовВнешняя политика
13:27