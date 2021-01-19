В США за сутки выявили почти 138 тысяч случаев заболевания COVID-19

Было зафиксировано 1,3 тысячи смертей

Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 137,8 тысячи, было зафиксировано 1,3 тысячи смертей. Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали 137 885 новых случаев заражения коронавирусом и 1 381 летальный исход.

Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США коронавирусом заразились более 24 миллионов человек, скончались более 399 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.