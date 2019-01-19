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    Буш накормил пиццей охрану, которая осталась без зарплаты из-за шатдауна

    Пришло время лидерам обеих партий объединиться, чтобы положить конец шатдауну

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Экс-президент США Джордж Буш - младший накормил пиццей персонал положенной ему госохраны, не получающей зарплату из-за нынешнего бюджетного кризиса в Вашингтоне (шатдауна), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Бывший глава американской администрации призвал находящихся у власти однопартийцев-республиканцев, а также демократов преодолеть наконец политические разногласия, чтобы возобновить финансирование деятельности всех ведомств федерального правительства США.

    Буш-младший разместил в соцсети Instagram фотографию, где он и кто-то еще (возможно, его супруга Лора) несут шесть коробок пиццы группе сотрудников Секретной службы США, отвечающей за безопасность бывшего американского президента и его ближайших родственников. На снимке видны семеро охранников.

    "Лора и я признательны нашему персоналу Секретной службы и тысячам других служащих федерального правительства, напряженно работающих в интересах нашей страны без зарплаты, и мы благодарим поддерживающих их сограждан. Пришло время лидерам обеих партий объединиться, чтобы положить конец "шатдауну", - написал под фотографией 43-й президент США, который находился у власти в 2001-2009 годах.

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