Бунт в женской тюрьме в Гондурасе, погибли 32 заключенных

По меньшей мере 25 заключенных Женского центра социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан сгорели в подожженных помещениях этого центра и еще семь скончались от ножевых ранений после столкновения членов преступных группировок

По меньшей мере 25 заключенных Женского центра социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан сгорели в подожженных помещениях этого центра и еще семь скончались от ножевых ранений после столкновения членов преступных группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18.

Как передает Report, об этом сообщила газета Heraldo.

"Не менее 25 женщин сгорели в ванной. Еще семеро скончались от ножевых ранений. Согласно предоставленной информации, члены банды предположительно заперли нескольких женщин-соперниц и подожгли модули", - говорится в материале.

Официально органы власти страны не подтвердили информацию о числе жертв инцидента. Заместитель министра безопасности Семма Вильянуэва заявила об экстренном вмешательстве силовых структур и пожарных и объявила чрезвычайную ситуацию в пенитенциарном учреждении.