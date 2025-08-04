Бундесвер заказал у Rheinmetall партию логистического транспорта на сумму €770 млн

Германский оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от Бундесвера (ВС ФРГ) на поставку более 1 тыс. логистических транспортных средств общей стоимостью порядка €770 млн.

Германский оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от Бундесвера (ВС ФРГ) на поставку более 1 тыс. логистических транспортных средств общей стоимостью порядка €770 млн.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

"Бундесвер заказал у компании Rheinmetall поставку более 1 тыс. логистических транспортных средств на общую сумму около €770 млн. Заказ включает 963 машины со сменными кузовами, часть из которых оснащены защищенными кабинами водителя, а также бортовыми платформами. Кроме того, поступил заказ на поставку 425 незащищенных транспортных средств (UTF)", - сообщили в концерне.

"Как надежный партнер Бундесвера мы рады поставлять дополнительные транспортные средства и тем самым вносить вклад в повышение мобильности и оперативной готовности вооруженных сил", - заявил председатель правления Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH Андре Бартель.

Поставка примерно 1,4 тыс. запрошенных транспортных средств, как отметили в Rheinmetall, будет осуществлена до конца нынешнего года. "Заказы зарезервированы на третий квартал 2025 года", - резюмировали в концерне.