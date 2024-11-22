Бундесвер подготовил план операции "Германия" на случай войны с Россией

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) подготовил секретный план на случай военного столкновения с Россией.

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) подготовил секретный план на случай военного столкновения с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В плане операции "Германия" объемом 1 тыс. страниц перечислены все объекты инфраструктуры, которые заслуживают особой защиты, а также содержится порядок действий на случай обороны или "мер сдерживания России на восточном фланге НАТО". В плане отмечается, что в таком случае Германия станет "центром сосредоточения десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч военнослужащих", переброшенных на восток, а также военного имущества, продовольственных запасов и медикаментов.

В июле газета Bild сообщала, что Бундесвер разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса.