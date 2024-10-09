Бундестаг одобрил предоставление Украине дополнительных 400 млн евро

Бундестаг (парламент Германии) одобрил выделение дополнительной помощи Украине на сумму 400 млн евро.

Бундестаг (парламент Германии) одобрил выделение дополнительной помощи Украине на сумму 400 млн евро.

Как передает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Кристиан Фройдинг в интервью RND.

"Только что получили одобрение Бундестага на дополнительные 400 млн евро на 2024 год. Это позволит нам реализовать в этом году в общей сложности 50 проектов на сумму 1,4 млрд евро", - сказал он.

Он также отметил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. Только за последнюю неделю она получила два зенитных комплекса IRIS-T SLM и SLS. До конца года будут поставлены еще две зенитные системы, боевые машины пехоты, танки и артиллерийские боеприпасы.