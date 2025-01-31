Бундестаг готовится рассмотреть законопроект об ужесточении миграционного законодательства

Парламент Германии готовится рассмотреть юридически обязывающий законопроект об ужесточении миграционного законодательства, предложенный крупнейшей оппозиционной фракцией немецкого парламента ХДС/ХСС.

Парламент Германии готовится рассмотреть юридически обязывающий законопроект об ужесточении миграционного законодательства, предложенный крупнейшей оппозиционной фракцией немецкого парламента ХДС/ХСС.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что ужесточение миграционного контроля является необходимым ответом на серию громких убийств, совершенных мигрантами в общественных местах.

Социал-демократы канцлера Олафа Шольца и "Зеленые" заявляют, что будут голосовать против предложения, которое, по их мнению, не решит проблему.

Дебаты должны состояться сегодня, Свободная демократическая партия (СвДП) же призывает отложить голосование. По данным экспертов, у законопроекта очень мало шансов когда-либо вступить в силу.

Ранее две основные церкви Германии также выступили против закона заявив, что он не может предотвратить преступления.

Опрос DeutschlandTrend для общественного телевидения показал, что 67% избирателей поддерживают ужесточение законодательства.

Накануне депутаты бундестага поддержали проект резолюции. За резолюцию высказались 348 депутатов, против проголосовали 345, воздержались 10

Документ состоит из пяти пунктов и включает введение постоянного пограничного контроля, возможность отказа просителям убежища уже на границе и задержание иностранцев, которых власти обязали покинуть страну.