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Бундестаг готовится рассмотреть законопроект об ужесточении миграционного законодательства

Бундестаг готовится рассмотреть законопроект об ужесточении миграционного законодательства Парламент Германии готовится рассмотреть юридически обязывающий законопроект об ужесточении миграционного законодательства, предложенный крупнейшей оппозиционной фракцией немецкого парламента ХДС/ХСС.
Другие страны
31 января 2025 г. 15:07
Бундестаг готовится рассмотреть законопроект об ужесточении миграционного законодательства

Парламент Германии готовится рассмотреть юридически обязывающий законопроект об ужесточении миграционного законодательства, предложенный крупнейшей оппозиционной фракцией немецкого парламента ХДС/ХСС.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что ужесточение миграционного контроля является необходимым ответом на серию громких убийств, совершенных мигрантами в общественных местах.

Социал-демократы канцлера Олафа Шольца и "Зеленые" заявляют, что будут голосовать против предложения, которое, по их мнению, не решит проблему.

Дебаты должны состояться сегодня, Свободная демократическая партия (СвДП) же призывает отложить голосование. По данным экспертов, у законопроекта очень мало шансов когда-либо вступить в силу.

Ранее две основные церкви Германии также выступили против закона заявив, что он не может предотвратить преступления.

Опрос DeutschlandTrend для общественного телевидения показал, что 67% избирателей поддерживают ужесточение законодательства.

Накануне депутаты бундестага поддержали проект резолюции. За резолюцию высказались 348 депутатов, против проголосовали 345, воздержались 10

Документ состоит из пяти пунктов и включает введение постоянного пограничного контроля, возможность отказа просителям убежища уже на границе и задержание иностранцев, которых власти обязали покинуть страну.

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