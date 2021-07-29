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Буковые леса Швейцарии внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Буковые леса Швейцарии внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО Буковые леса, расположенные в швейцарских кантонах Тичино и Золотурн, внесены в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Другие страны
29 июля 2021 г. 15:53
Буковые леса Швейцарии внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Буковые леса, расположенные в швейцарских кантонах Тичино и Золотурн, внесены в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Федеральный офис по охране окружающей среды Швейцарии.

"Древние буковые леса в долинах Лодано, Бусай и Соладино (Tичино) и в Бетлахштоке (Золотурн) включены в Список всемирного наследия... Они дополняют транснациональный серийный объект всемирного наследия буковых лесов и древних буковых лесов в 18 европейских странах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, два лесных заповедника с деревьями старше 170 лет и общей площадью более тысячи гектаров - ценный генетический резервуар не только для бука, но и для множества связанных с ним видов животных и растений. Природные лесные заповедники открыты для посещения и позволяют сохранить биоразнообразие за счет ограниченного вмешательства в структуру леса, говорится в сообщении.

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