Будущий премьер Японии решил провести досрочные парламентские выборы

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба, который вступает в должность премьер-министра страны 1 октября, планирует распустить парламент.

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба, который вступает в должность премьер-министра страны 1 октября, планирует распустить парламент.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Исиба также планирует объявить о проведении досрочных выборов 27 октября.

Он 27 сентября большинством голосов был избран председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Во время избирательной кампании он выступал за укрепление обороноспособности Японии, создание азиатского аналога НАТО и системы коллективной безопасности в регионе.