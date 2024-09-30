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Будущий премьер Японии решил провести досрочные парламентские выборы

Будущий премьер Японии решил провести досрочные парламентские выборы Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба, который вступает в должность премьер-министра страны 1 октября, планирует распустить парламент.
Другие страны
30 сентября 2024 г. 10:14
Будущий премьер Японии решил провести досрочные парламентские выборы

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба, который вступает в должность премьер-министра страны 1 октября, планирует распустить парламент.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Исиба также планирует объявить о проведении досрочных выборов 27 октября.

Он 27 сентября большинством голосов был избран председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Во время избирательной кампании он выступал за укрепление обороноспособности Японии, создание азиатского аналога НАТО и системы коллективной безопасности в регионе.

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