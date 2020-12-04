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Будущий и бывшие президенты США публично сделают прививку от COVID-19

Будущий и бывшие президенты США публично сделают прививку от COVID-19 Будущий американский президент Джо Байден, заявил, что готов публично привиться от коронавируса, когда прививка будет объявлена безопасной и станет доступной.
Другие страны
4 декабря 2020 г. 04:52
Будущий и бывшие президенты США публично сделают прививку от COVID-19
Джо Байден и Барак Обама

Будущий американский президент Джо Байден, заявил, что готов публично привиться от коронавируса, когда прививка будет объявлена безопасной и станет доступной.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Я буду рад сделать это", - сказал Байден.

Он уточнил, что сделает это после признания безопасности указанного препарата директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучем.

Ранее бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший примут участие в агитационной программе за вакцинацию от коронавируса COVID-19 на телевидении, чтобы повысить рейтинг доверия американцев к вакцине.

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