Будущий и бывшие президенты США публично сделают прививку от COVID-19

Будущий американский президент Джо Байден, заявил, что готов публично привиться от коронавируса, когда прививка будет объявлена безопасной и станет доступной.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
"Я буду рад сделать это", - сказал Байден.
Он уточнил, что сделает это после признания безопасности указанного препарата директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучем.
Ранее бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший примут участие в агитационной программе за вакцинацию от коронавируса COVID-19 на телевидении, чтобы повысить рейтинг доверия американцев к вакцине.