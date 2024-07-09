Бруни могут предъявить обвинения по делу о "ливийском финансировании" Саркози

Экс-первая леди Франции Карла Бруни-Саркози вызвана в суд, где ей могут быть предъявлены обвинения по делу о "ливийском финансировании" президентской кампании ее мужа - Николя Саркози в 2007 году.

Экс-первая леди Франции Карла Бруни-Саркози вызвана в суд, где ей могут быть предъявлены обвинения по делу о "ливийском финансировании" президентской кампании ее мужа - Николя Саркози в 2007 году.

Как передает Report, об этом телеканалу BFMTV сообщил источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.

Сообщается, что Бруни подозревается в сокрытии подкупа свидетелей и преступном сговоре с целью подготовки преступлений, связанных с обманом суда и подкупом иностранных государственных должностных лиц. Речь идет о французско-ливанском бизнесмене Зияде Такиеддине, который в рамках расследования, которое ведется с 2013 года, утверждал, что на предвыборную кампанию экс-президента тогдашний ливийский лидер Ливии Муаммар Каддафи выделил 50 млн евро. Саркози факт получения денег отрицает.

По данным следствия, сторонники бывшего президента Франции в 2020 году начали операцию "Спасти Сарко", целью которой было избавить Саркози от уголовного преследования. Для этого приближенные экс-президента, утверждает следствие, заплатили Такиеддину 600 тыс. евро за то, чтобы тот отозвал свое заявление в полицию, где рассказывал о получении Саркози ливийских денег.

По данным следователей, к операции были причастны с десяток человек, в том числе и репортер Мими Маршан, близкая к Карле Бруни. Как отмечает BFMTV, интерес следствия к бывшей первой леди Франции возник как раз после допросов Маршан.

Суд уже установил, что Карла Бруни удалила со своего телефона всю переписку с Мими Маршан, которую они вели в июне 2021 года.