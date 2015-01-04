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    ​Десятки людей погибли в столкновениях в Бурунди

    Двух сотен повстанцев пересекли границу на северо-западе Бурунди из Конго

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Военные в Бурунди сообщают, что десятки людей были убиты в ходе боев между повстанцами и правительственными войсками.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, около двух сотен повстанцев, как сообщается, пересекли границу на северо-западе Бурунди из Демократической Республики Конго.

    Это привело к столкновениям с армией, которые продолжались в течение нескольких дней.

    Предположительно, большинство погибших - повстанцы. Армии Бурунди удалось захватить большое количество оружия.

    Пока неясно, к какой группировке принадлежали повстанцы. Предыдущие атаки в регионе были осуществлены группировкой FNL, которая подписала мирный договор с правительством в 2009 году.

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