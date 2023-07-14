Британское правительство не будет выплачивать королеве Камилле отдельное пособие

Правительство Великобритании не будет выплачивать супруге Карла III королеве Камилле персональное годовое пособие, как это происходило в случае с супругом Елизаветы II принцем Филиппом (1921-2021).

Правительство Великобритании не будет выплачивать супруге Карла III королеве Камилле персональное годовое пособие, как это происходило в случае с супругом Елизаветы II принцем Филиппом (1921-2021).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Средства на исполнение королевой официальных обязанностей будут выделяться из суверенного гранта, который представляет собой фиксированный процент от прибыли подотчетной парламенту компании Crown Estate. Она управляет принадлежащими британской короне землями и недвижимостью.