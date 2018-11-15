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    Британское правительство утвердило проект соглашения с ЕС по Brexit

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Европейским союзом об условиях Brexit.

    Как передает Report, об этом сообщила премьер-министр королевства Тереза Мэй.

    «Решение принималось непросто, но правительство решило поддержать проект заявления и политическую декларацию», — сказала она.

    Ранее Мэй заявила, что черновой вариант соглашения с ЕС по брекситу значительно приближает стороны к тому, за что голосовали британцы.

    Ранее правительство Великобритании согласовало текст соглашения о Brexit.

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