Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Британский ученый умер от передозировки морковным соком

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 17:54
    Британский ученый умер от передозировки морковным соком

    Британский ученый и нутрициолог доктор Безил Браун умер в результате опасного эксперимента с морковным соком и витамином А.

    Как передает Report, об этом пишет газета Daily Star.

    Согласно отчетам следствия, за 10 дней 48-летний доктор употребил около 10 галлонов (45 л) морковного сока в сочетании с концентрированными добавками витамина А.

    Отмечается, что Браун умер вследствие гипервитаминоза - тяжелого поражения печени и отказа органов. Судебно-медицинская экспертиза сравнила состояние его печени с печенью человека, хронически злоупотреблявшим алкоголем. При осмотре кожа доктора имела желтовато-оранжевый оттенок из-за накопившегося в организме каротина.

    Безил Браун Великобритания морковный сок витамин A передозировка

    Последние новости

    18:07
    Фото

    Замглавы МИД Азербайджана принял участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

    Внешняя политика
    18:02

    Нацобсерватория по вопросам рынка труда и соцзащиты увеличила расходы на 22%

    Финансы
    17:54

    Британский ученый умер от передозировки морковным соком

    Другие страны
    17:50

    Скончался заслуженный артист Вахид Алиев

    Искусство
    17:44

    Хикмет Гаджиев провел переговоры с Джоном Алдердайсом

    Внешняя политика
    17:43
    Фото

    Анар Алекперов поделился публикацией о завершении съемок фильма "44"

    Kультурная политика
    17:37
    Фото

    В Баку состоялся творческий фестиваль ZəfərFest-5

    Наука и образование
    17:26

    ЕС анонсировал изменения в правилах выдачи шенгенских виз

    Другие страны
    17:22

    Бельгия создаст к 1 января центр по обеспечению воздушной безопасности

    Другие страны
    Лента новостей