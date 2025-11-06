Британский ученый умер от передозировки морковным соком
06 ноября, 2025
- 17:54
Британский ученый и нутрициолог доктор Безил Браун умер в результате опасного эксперимента с морковным соком и витамином А.
Как передает Report, об этом пишет газета Daily Star.
Согласно отчетам следствия, за 10 дней 48-летний доктор употребил около 10 галлонов (45 л) морковного сока в сочетании с концентрированными добавками витамина А.
Отмечается, что Браун умер вследствие гипервитаминоза - тяжелого поражения печени и отказа органов. Судебно-медицинская экспертиза сравнила состояние его печени с печенью человека, хронически злоупотреблявшим алкоголем. При осмотре кожа доктора имела желтовато-оранжевый оттенок из-за накопившегося в организме каротина.
