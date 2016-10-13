Британский супермаркет требует от поставщика не повышать цены после падения фунта

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Крупнейшая британская розничная сеть Tesco была вынуждена снять с продажи в своем онлайн-магазине десятки наименований популярных продуктов из-за разногласий с их производителем по поводу отпускных цен.

Как передает Report oб этом сообщает BBC.

Причиной спора стало желание одного из основных поставщиков сети, транснациональной корпорации Unilever, резко повысить оптовые цены на некоторые свои товары. Компания мотивирует это сильным падением стоимости британского фунта, последовавшим за решением страны о выходе из Европейского союза.

Компания считает, что цена на такие бренды, как популярный в Англии спред для сэндвичей Marmite, стиральные порошки Surf и Persil, мыло Dove, мороженое Ben and Jerry's и ряд других товаров, должна быть повышена примерно на 10%.

Как указывает редактор отдела экономики Би-би-си Эмма Симпсон, британские розничные сети не считают повышение цен оправданным, так как большинство продуктов производится внутри страны и их ценообразование не зависит от колебания курса национальной валюты. С их точки зрения, требования о повышении оптовых цен с отсылкой к дешевеющему фунту - не более, чем дымовая завеса.

В компании Unilever отказались комментировать спор с розничной сетью. В пресс-службе Tesco в интервью Би-би-си заявили лишь, что испытывают проблемы с поставками ряда товаров компании Unilever, выразив надежду, что этот вопрос будет разрешен в скором времени.

Эксперты отмечают, что прошедший в июне референдум о выходе Британии из Евросоюза породил неустойчивость в сфере розничной торговли, в частности среди крупных сетей, которые и так находилась под нарастающим давлением в связи с ростом онлайн-торговли и появлением молодых конкурентов, демпингующих цены.

Часть аналитиков считает, что британским покупателям следует готовиться к определенному подорожанию продуктов, так как ритейлеры, несмотря на всё свое нежелание повышать цены, скорее всего не смогут полностью абсорбировать растущие издержки поставщиков, связанные с удорожанием импортных товаров из-за падения курса фунта.

В то же время, как отмечает ведущий аналитик в сфере розничной торговли Ричард Хайман, проблема заключается в том, что ритейлеры крайне ограничены в своей возможности поднимать цены.

"Переизбыток ритейлеров означал, что в последние два года мы видели только лишь снижение цен на продукты питания. С чего бы им вдруг взять и начать двигать цены вверх?" - задается вопросом эксперт.