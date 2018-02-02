Британский суд приговорил совершившего теракт у мечети в Лондоне к пожизненному заключению

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Суд приговорил к пожизненному заключению 48-летнего Даррена Осборна по обвинению в предумышленном убийстве 19 июня прошлого года у мечети в Лондоне, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Минимальный срок, который осужденный обязан пробыть в заключении без права на освобождение досрочно, составит 43 года.

Накануне коллегия присяжных в суде лондонского района Вулич признала Д.Осборна виновным в убийстве 51-летнего Макрама Али и покушении на убийство еще нескольких человек. Как отмечено в вердикте присяжных, Д.Осборн сознательно направил машину в толпу мусульман, возвращавшихся с вечерней молитвы.