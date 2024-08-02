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Британский суд приговорил пятерых экоактивистов к тюремным срокам

Британский суд приговорил пятерых экоактивистов к тюремным срокам Суд в Великобритании приговорил пятерых активистов экологического движения Just Stop Oil к тюремным срокам от 1,8 года до 2 лет тюрьмы за блокировку движения на кольцевой автомагистрали Лондона в 2022 году.
Другие страны
2 августа 2024 г. 15:57
Британский суд приговорил пятерых экоактивистов к тюремным срокам

Суд в Великобритании приговорил пятерых активистов экологического движения Just Stop Oil к тюремным срокам от 1,8 года до 2 лет тюрьмы за блокировку движения на кольцевой автомагистрали Лондона в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщается в сообщении организации.

"Шести активистам Just Stop Oil был вынесен приговор сегодня судьей Коллери в королевском суде Базилдона… в апреле они признали себя виновными в "нарушении общественного порядка", - говорится в сообщении.

Помимо получивших реальные сроки активистов, еще один участник движения был осужден условно на 1,9 год и приговорен к 200 часам общественных работ.

Ранее еще пятеро участников движения были приговорены к рекордным срокам по этому делу, получив от 4 до 5 лет лишения свободы.

В ходе акции активисты Just Stop Oil несколько дней подряд забирались на металлические конструкции для дорожных знаков над крупной автомагистралью, в связи с чем полиции пришлось перекрывать движение, чтобы спустить их вниз.

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