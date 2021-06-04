О нас
Report Georgia
Аудио новости

Британский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer среди подростков 12-15 лет

Британский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer среди подростков 12-15 лет Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Соединенного Королевства одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech среди подростков 12-15 лет
Другие страны
4 июня 2021 г. 15:08
Британский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer среди подростков 12-15 лет

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Соединенного Королевства одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech среди подростков 12-15 лет, подтвердив ее эффективность и безопасность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение опубликовано сегодня на сайте британского правительства.

"Мы тщательно изучили данные клинических испытаний на подростках в возрасте от 12 до 15 лет и пришли к выводу, что использование вакцины от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech безопасно и эффективно в этой возрастной группе и что преимущества этой вакцины перевешивают любой риск, - приводятся в заявлении слова главы регулятора Джун Рейн. - Теперь Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Соединенного Королевства должен дать заключение о том, будет ли эта возрастная группа прививаться в рамках [правительственной программы] вакцинации".

28 мая использование данной вакцины среди подростков одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В ВОЗ призвали привить от коронавируса 30% населения к концу года
В ВОЗ призвали привить от коронавируса 30% населения к концу года
4 июня 2021 г. 14:42
В Сербии произошли взрывы на складе боеприпасов оружейного завода
В Сербии произошли взрывы на складе боеприпасов оружейного завода
4 июня 2021 г. 13:07
В США призвали Китай раскрыть данные трех сотрудников института вирусологии в Ухане
В США призвали Китай раскрыть данные трех сотрудников института вирусологии в Ухане
4 июня 2021 г. 11:36
В Кыргызыстане заявили об обострении ситуации на границе с Таджикистаном
В Кыргызыстане заявили об обострении ситуации на границе с Таджикистаном
4 июня 2021 г. 09:49
В Китае поезд насмерть сбил девять человек
В Китае поезд насмерть сбил девять человек
4 июня 2021 г. 08:38
В США оценили ущерб штурма Капитолия
В США оценили ущерб штурма Капитолия
4 июня 2021 г. 08:11
Разведка США не нашла доказательств внеземного происхождения увиденных НЛО
Разведка США не нашла доказательств внеземного происхождения увиденных НЛО
4 июня 2021 г. 07:24
В Мексике выявили черную плесень у пациента после коронавируса
В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после коронавируса
4 июня 2021 г. 05:23
В Белом доме подтвердили встречу Эрдогана с Байденом
В Белом доме подтвердили встречу Эрдогана с Байденом
4 июня 2021 г. 02:40
Салливан встретился с советником президента Франции
Салливан встретился с советником президента Франции
4 июня 2021 г. 02:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi