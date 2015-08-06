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    ​Британский проповедник-радикал обвинен в связях с ИГ

    Сам Чудари и еще один обвиняемый ранее заявляли, что не признают себя виновными

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Проповедник-радикал Анжем Чудари предстал перед судом в Британии по обвинению в поддержке экстремистского движения "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Сам Чудари и еще один обвиняемый Махаммед Рахман ранее заявляли, что не признают себя виновными.

    Обоим предъявлены обвинения на основании акта о терроризме 2000 года.

    Чудари и Рахман, проживающие на востоке Лондона, были арестованы 25 сентября прошлого года по подозрению в членстве в "Исламском государстве".

    В частности, оба выражали свою поддержку джихадистам в своих лекциях, которые размещались в интернете.

    Ранее Чудари возглавлял исламистскую группировку "Аль-Мухаджирун", запрещенную в Британии в 2010 году.

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