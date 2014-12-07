Британский принц Уильям вылетел в США с первой официальной поездкой

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Британский принц Уильям с супругой герцогиней Кембриджской Кейт вылетел из Лондона с первой официальной поездкой в США, где в ближайший понедельник он будет принят в Белом доме президентом Бараком Обамой. Об этом сообщил Букингемский дворец.

"Уильям и Кейт прибудут сегодня в Нью-Йорк по приглашению благотворительной организации "Американские друзья Королевского фонда герцога и герцогини Кембриджских и принца Гэрри", - отметил представитель британского королевского двора. Он заметил, что 1,5-годовалый сын четы Джордж остался в Лондоне, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

В Великобритании нынешней поездке принца Уильяма в Соединенные Штаты придают большое значение. "Она призвана позиционировать в США представителя Виндзорской династии, которому предстоит взойти на престол в ближайшие десятилетия", - подчеркивает радиостанция "Би-би-си".

В свою очередь лондонская газета The Times указывает, что у Кейт, которая сейчас находится на 5-ом месяце беременности, будет менее насыщенная программа. Так, она не поедет из Нью-Йорка в Вашингтон для встречи с Обамой.

В программу визита принца Уильяма, который стоит вторым в списке британского престолонаследия, включено посещение баскетбольного матча, прием для работающих в США британских киноактеров, участие в конференции Всемирного банка, посвященной борьбе с коррупцией, встреча с Хиллари Клинтон, посещение центра помощи детям в нью-йоркском районе Гарлем. Визит завершится торжественным ужином в стенах Метрополитен-музея.