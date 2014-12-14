Британский парламент запросит у США сведения о допросах

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Комитет британского парламента решил обратиться к США с просьбой передать имеющуюся у Вашингтона информацию о возможной причастности британских спецслужб к проводимым ЦРУ методам допроса подозреваемых в терроризме.

В докладе сенатского комитета США по разведке говорится, что после нападения на США в сентябре 2001 года сотрудники спецслужб применяли к подозреваемым методы допроса, которые в ряде случаев следует расценивать как пытки, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

Текст американского доклада не был обнародован полностью.

Британское правительство сообщило, что из опубликованного текста были изъяты некоторые детали по его просьбе, однако настаивает, что речь в этих фрагментах не шла о случаях жестокого обращения с заключенными британскими спецслужбами.